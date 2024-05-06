Стало известно, что Бишимбаев сказал в последнем слове на суде Бишимбаев попросил присяжных забыть о том, что он был министром

Экс-министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, обвиняемый в жестоком убийстве своей супруги Салтанат Нукеновой, выступая с последним словом на суде, попросил присяжных заседателей забыть о его должностях, передает корреспондент Tengrinews.kz. Он добавил, что его «судьба и жизнь зависят от их решения».

Не будьте в плену навязанных вам предубеждений. Неважно, кем я был раньше, неважно, какие должности я занимал. Я такой же человек и заслуживаю беспристрастного и объективного суда, — сказал подсудимый.

Кроме того, бывший министр национальной экономики заявил, что «глубоко сожалеет» и «готов понести наказание». Он отметил, что надеется на искупление вины соответствующим наказанием. Известно, что следующее заседание суда состоится в пятницу, 10 мая, в 10:00.

Я готов понести наказание. Я надеюсь, это наказание, я молю бога каждый раз, чтобы это наказание стало искуплением моей вины. Потому что я действительно каюсь в этом каждый день. Я глубоко сожалею об этом. Невозможно представить, как сильно я сам себя осуждаю за все эти последствия, которые произошли. Еще раз прошу вас: будьте справедливыми, — добавил подсудимый.

Ранее бывшая супруга Бишимбаева Назым Кахарман заявила, что о его жестокости при разводе рассказала всем знакомым и друзьям, но многие тогда не поверили ей. По ее словам, все изменилось после начала расследования уголовного дела в отношении экс-чиновника.