Стало известно, арестует ли Армения Шойгу и Герасимова по ордеру МУС Мелконян: Армения обязана арестовать фигурантов ордеров МУС в случае их приезда

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Армения вынуждена будет выдать экс-министра обороны России Сергея Шойгу и главу Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, в отношении которых Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест, если они приедут в республику, сказал в беседе с NEWS.ru научный сотрудник Института прикладных политических исследований Армении Сергей Мелконян. По его словам, Ереван обязан будет исполнить постановление суда, потому что оно вступило в силу уже после того, как в республике признали юрисдикцию МУС.

Не уверен, что кто-то из официальных российских лиц, в отношении которых МУС выдал ордер, — президент Владимир Путин, Сергей Шойгу или Валерий Герасимов — поедут в Армению, пока не получат письменных гарантий, что будет исключение и постановление в отношении них не будет применяться. В противном случае — никто из них не будет ездить, а общение на высшем уровне возможно будет только по видеосвязи или в Москве, — объяснил эксперт.

Мелконян уточнил, что для Армении в этом случае обязательства перед МУС будут приоритетнее, чем обязательства в рамках союзнических отношений с Россией в ОДКБ.

Армения ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда в октябре 2023 года. Армянская сторона утверждала, что ей необходимо присоединиться к МУС, чтобы инициировать судебные разбирательства против Азербайджана.

Палата предварительного производства МУС выдала ордера на арест секретаря Совбеза РФ и начальника Генштаба во вторник, 25 июня. Решение вынесено «в контексте ситуации на Украине». При этом содержание ордеров объявлено «секретным» в целях защиты свидетелей и обеспечения безопасности расследования.