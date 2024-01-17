Раскрыты подробности аварии с военным вертолетом в Бишкеке В аварии с вертолетом в Киргизии погиб один человек

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

В аварии с военным вертолетом Ми-8 в Бишкеке погиб один человек, передает агентство Kabar со ссылкой на Минобороны Киргизии. Еще восемь человек пострадали, из них четверо находятся в реанимации. Один человек госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. В ведомстве подтвердили, что полет был учебным.

Вертолет совершал учебно-тренировочный полет и произвел вынужденную жесткую посадку. По предварительным данным, при посадке один человек погиб и восемь пострадали, — сообщили в министерстве.

Крушение произошло в микрорайоне Достук на авиабазе Фрунзе-1 в 10:55 по местному времени (07:55 мск). По предварительным данным, погибшим оказался командир экипажа. Возбуждено уголовное дело. Уточняется, что авария произошла на территории войсковой части 23565 Сил воздушной обороны ВС КР.

Осенью вертолет Ми-8 разбился в Узбекистане. Он принадлежал силам ПВО и ВВС страны. Весь экипаж погиб. В Минобороны государства пояснили, что судно выполняло учебно-тренировочный полет на полигоне Каттакурган в Самаркандской области.