Раскрыты подробности попытки двух французов проникнуть на Байконур «112»: французы пытались проникнуть на Байконур из-за «Бурана»

Фото: NASA/via Globallookpress.com

Telegram-канал «112» сообщил, что французы, которые пытались проникнуть на космодром Байконур, хотели посмотреть на «Буран». По его информации, 27-летний Николас Карбон и 25-летний Анджело Алебета прибыли в Алма-Ату несколько дней назад, после чего они отправились в путешествие по степи. Канал уточнил, что им пришлось идти по открытому пространству, где температура достигает 32 градусов.

По информации канала, у одного из путешественников несколько раз шла кровь из носа, после чего он упал без сознания. В публикации сообщается, что его друг побежал на помощь и встретил на трассе казахских полицейских. Канал уточнил, что мужчина не смог объяснить ситуацию, поэтому правоохранители отвезли мужчину на контрольно-пропускной пункт.

По данным «112», после этого на поиски второго француза отправились российские полицейские. Канал уточнил, что они нашли иностранца, когда тот уже был мертв. В публикации говорится, что, вероятно, сердце француза не выдержало такой жары.

Ранее сообщалось, что двое граждан Франции предприняли попытку проникновения на территорию космодрома Байконур в Казахстане. Согласно сведениям источника, один из иностранцев скончался, причиной смерти стало обезвоживание.