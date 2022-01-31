Стали известны подробности о матери, бросившей дочь в вольер к медведю

Женщина, бросившая трёхлетнюю дочь в вольер с медведем в Ташкенте, страдала от депрессии, передаёт РИА Новости со ссылкой на Министерство по делам семьи Узбекистана. Ранее сообщалось, что на мать завели уголовное дело о покушении на умышленное убийство, ей грозит от 15 лет тюрьмы.

По данным ведомства, причиной депрессии у матери стал отъезд мужа в Россию. Упавшая с пятиметровой высоты девочка выжила, медведь её не тронул. У ребёнка открытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

Инцидент произошёл 28 января в зоопарке Ташкента. Посетительница перекинула трёхлетнюю дочь через ограждение вольера с хищником. Бурый медведь Зузу наблюдал за действиями женщины через ограждение, затем подошёл к месту, куда приземлилась несовершеннолетняя, понюхал её и отошёл.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии».