В Евросоюзе назвали дату очередной встречи Алиева и Пашиняна Очередная встреча Алиева и Пашиняна пройдёт 15 декабря в Брюсселе

Глава Европейского совета Шарль Мишель (в центре), премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) и президент Азербайджана Ильхам Алиев (справа) на встрече в Брюсселе / Фото STEPHANIE LECOCQ/EPA/TASS

В Евросоюзе подтвердили встречу в Брюсселе президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Согласно сообщению, которое приводит агентство Anadolu, переговоры состоятся 15 декабря в рамках саммита ЕС и Восточного партнёрства. Решение принято после телефонных переговоров лидеров Азербайджана и Армении с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель предложил провести встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюсселе <...> с целью обсуждения региональной ситуации и путей преодоления напряжённости, — говорится в коммюнике.

Ранее президент Азербайджана заявил, что проведёт следующую встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе и собирается подписать с Европейским союзом новый документ, который «учитывает все реалии мира и региона». При этом глава государства высоко оценил роль ЕС в урегулировании карабахского конфликта.

В начале апреля президенты Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились в Брюсселе при участии главы Совета Европейского союза (ЕС) Шарля Мишеля. По итогам пятичасовых переговоров стороны договорились до конца апреля создать двустороннюю комиссию по делимитации армяно-азербайджанской границы и начать подготовку к мирным переговорам.