Стали известны личности стрелков на границе России и Абхазии МВД Абхазии: установлены личности всех участников перестрелки на границе с РФ

Фото: Sputnik/РИА Новости

Правоохранительные органы Абхазии установили личности всех участников вчерашней перестрелки в районе автомобильного въезда на территорию ТП КПП «Псоу» на границе с Россией, сообщило МВД республики. Отмечается, что в преступлении участвовало семь человек.

Задержаны трое граждан. Так же было установлено место нахождения еще одного подозреваемого за пределами Республики Абхазия, который задержан и в установленном порядке будет передан абхазской стороне. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что, по данным прокуратуры, в ходе перестрелки на границе России и Абхазии, произошедшей днем 23 июня, пострадали трое граждан республики, среди них одна несовершеннолетняя. Кроме того, один человек погиб, он является гражданином Абхазии. По информации СМИ, причиной перестрелки стал личный конфликт, под огнем оказались случайные прохожие.

До этого стало известно, что террористы, устроившие нападения 23 июня в Дагестане, одновременно подожгли синагогу и церковь в Дербенте, в обоих зданиях начался пожар. В то же время боевики открыли огонь по полицейским. По предварительной информации, число жертв теракта составило 19 человек, 15 из них — правоохранители.