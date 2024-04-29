Стала известна судьба миллиардов, изъятых у олигархов властями Казахстана Изъятые у казахстанских олигархов деньги обратили в доход государства

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Комитет по возврату активов генеральной прокуратуры Казахстана принял решение обратить в доход государства десятки миллиардов тенге, изъятых ранее у олигархов, сообщили в пресс-службе правительства. Конфискация активов была осуществлена в связи с их незаконным приобретением. Уточняется, что речь идет о 40 млрд тенге (более $90 млн).

Возвращенные средства будут направлены на социальные цели, в том числе на устранение последствий паводков, — говорится в сообщении правительства.

Лица, попавшие под действие соответствующего закона, должны будут построить два инфраструктурных объекта в Астане и Шымкенте. Доход олигархов был изъят в соответствии с указом «О возврате государству незаконно приобретенных активов».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия в случае изъятия своих замороженных на Западе активов будет бесконечно опротестовывать это решение в судах. Кроме того, пресс-секретарь президента напомнил, что в РФ тоже есть «западные деньги».

Как считает депутат Госдумы Александр Толмачев, планы США конфисковать активы РФ в конечном итоге нанесут большой удар по самому Вашингтону и международному праву в целом. По словам парламентария, действия американских властей сыграют на руку России.