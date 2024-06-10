Стала известна судьба досрочных выборов в Армении Спикер парламента Армении исключил досрочные выборы

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Досрочные парламентские выборы в Армении проводиться не будут, заявил на брифинге председатель Национального собрания республики Ален Симонян. Его заявление было сделано на фоне уличных акций протеста оппозиции, передает ТАСС.

Мы этот вопрос не обсуждали и не собираемся обсуждать, — сказал спикер парламента.

Ранее лидер оппозиционного движения «Тавуш во имя Родины» архиепископ Баграт Галстанян заявил, что демонстранты не уйдут с улиц Еревана и останутся на ночь на проспекте Баграмяна. Они будут находиться в машинах и разобьют палатки, предупредил священнослужитель. Архиепископ также обратился к полицейским, которые перекрыли дорогу манифестантам и не дают подойти к парламенту. Он предупредил силовиков, что митингующие не «из тех, кто устает». Поэтому полицейским придется надолго задержаться.

До этого лидер народного движения «Азатагрум» Мика Бадалян в своем Telegram-канале написал, что полиция продолжает провоцировать столкновения на перекрестке проспекта Баграмяна и улицы Демирчяна и угрожает протестующим применением спецсредств. Оппозиционер отметил, что прошел ливень, но люди не разошлись. По мнению Бадаляна, это очень важный показатель.

Протесты в Армении начались после того, как стало известно о достигнутой 19 апреля договоренности между Ереваном и Баку начать делимитацию границы с Тавуша. Утром 27 мая в разных городах Армении вспыхнули протесты. Оппозиция требовала отставки главы правительства Никола Пашиняна.