Стала известна дата заседания СБ ООН по армяно-азербайджанскому конфликту ТАСС: заседание СБ ООН по армяно-азербайджанскому конфликту назначено на 14 сентября

Фото: Министерство обороны Республики Армения

Заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг конфликта на армяно-азербайджанской границе назначили на 14 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник во всемирной организации. Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили, что в ночь с 12 на 13 сентября ВС Армении совершили широкомасштабную провокацию в ходе которой были убиты 50 человек, включая 42 азербайджанских военных и восемь пограничников.

Да, обсуждение назначено на завтра, — заявил собеседник агентства.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что в течение суток нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе в течение суток зафиксировано не было, сообщает РИА Новости.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что армянские вооруженные силы устроили масштабную диверсию на рубеже между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению ряда городов. Также сообщалось о жертвах.