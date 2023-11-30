Стала известна дата встречи глав правительств СНГ Генсек СНГ: встреча глав правительств Содружества состоится 18 декабря в Москве

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Встреча глав правительств СНГ состоится 18 декабря в Москве, сообщил генсек Содружества Сергей Лебедев. По его словам, которые приводит ТАСС, инициатором встречи стал глава российского кабмина Михаил Мишустин.

Встреча глав правительств СНГ, внеочередная, по инициативе Российской Федерации. Предполагается, что она состоится в Москве 18 декабря по инициативе премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина, — сказал он.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что премьер Армении Никол Пашинян может приехать на неформальную традиционную встречу лидеров стран СНГ в Санкт-Петербург. Он выразил надежду на то, что армянский премьер приедет, чтобы принять эстафетную палочку у президента РФ Владимира Путина и стать на заседании председателем. Комментируя возможный визит российского лидера в Армению, Ушаков заявил, что это может произойти «когда-нибудь».

До этого представители Армении не приняли участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Минске. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва сожалеет об этом решении и рассчитывает на то, что Ереван продолжит работу в рамках ОДКБ. При этом в самой организации призвали не делать выводов об отсутствии Армении на сессии.