Стал известен состав нового правительства Азербайджана Алиев утвердил новый состав правительства Азербайджана

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав правительства страны, следует из опубликованного на сайте главы республики распоряжения. Согласно документу, все члены прежнего состава кабинета министров сохранили свои посты, за исключением главы Минюста.

Так, министром внутренних дел вновь назначен Вилаят Эйвазов, иностранных дел — Джейхун Байрамов, обороны — Закир Гасанов, энергетики — Пярвиз Шахбазов, экономики — Микаил Джаббаров, финансов — Самир Шарифов, оборонной промышленности — Вугар Сулейманов, по чрезвычайным ситуациям — Кямаледдин Гейдаров, экологии и природных ресурсов — Мухтар Бабаев.

При этом первым заместителем главы правительства вновь стал Ягуб Эйюбов. Должности вице-премьеров отведены Али Ахмедову и Шахину Мустафаеву. Портфель министра образования остался за Эмином Амруллаевым, труда и социальной защиты населения — за Сахилем Бабаевым, молодежи и спорта — за Фаридом Гаибовым. Министром сельского хозяйства остался Меджнун Мамедов, культуры — Адиль Керимли, цифрового развития и транспорта — Рашад Набиев, здравоохранения — Теймур Мусаев.

Али Нагиев назначен начальником Государственной службы безопасности, Орхан Султанов — Службы внешней разведки. Госпогранслужбу продолжит возглавлять Эльчин Гулиев. В то же время, по другому распоряжению Алиева, исполнением обязанностей министра юстиции временно займется замминистра Азер Джафаров.

Ранее Милли Меджлис Азербайджана, выполняющий функции парламента, одобрил назначение Али Асадова на должность премьер-министра республики. Решение было принято на основании представления Алиева.