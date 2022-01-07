Стал известен руководитель миротворческих сил ОДКБ в Казахстане

Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане назначен командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передаёт ТАСС. В состав миротворческих сил РФ входят подразделения 45-й бригады спецназа ВДВ, 98-й дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ, все имеют боевой опыт.

Все военнослужащие российского контингента прошли специальную подготовку и имеют реальный боевой опыт. Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан назначен командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков, — сказал он.

Ранее первый замруководителя администрации президента Даурен Абаев в эфире телеканала «Хабар 24» заявил, что миротворческий контингент стран Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстане не участвует в боевых операциях. Он подчеркнул, что солдаты ОДКБ отвечают лишь за прикрытие и охрану государственных объектов.

Как заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, продолжительность нахождения войск организации в Казахстане составит от нескольких дней до нескольких недель. Общая численность группировки коллективных миротворческих сил в настоящее время составляет порядка 2500 человек. Всего же в миротворческие силы ОДКБ входят 3,6 тысячи частей и соединений, и в случае необходимости, по словам генсека, группировка в Казахстане может быть усилена.

В республике введён режим чрезвычайного положения. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан после соответствующего обращения президента Касым-Жомарта Токаева.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.