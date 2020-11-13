США потребовали от Минска наказать виновных в гибели активиста

https://static.news.ru/photo/fac0585a-265b-11eb-a763-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Посольство США в Минске осудило насилие со стороны силовиков в отношении протестующих и призвало власти Белоруссии расследовать обстоятельства гибели оппозиционного активиста Романа Бондаренко.

Мы призываем власти провести прозрачное расследование и привлечь к ответственности виновных в смерти господина Бондаренко. Мы осуждаем насилие и подавление мирных демонстрантов. Это недопустимо в современном обществе и должно быть немедленно прекращено, — приводит «Интерфакс-Запад» выдержку из сообщения диппредставительства США.

11 ноября белорусский оппозиционный активист Роман Бондаренко стал участником драки во дворе своего дома в Минске. Во время потасовки он получил травму головы и был госпитализирован с отёком мозга. Врачам спасти его не удалось. Отмечается, что в драке участвовали неизвестные в масках, приехавшие в район снимать протестную символику.

В память о Бондаренко в столице Белоруссии и нескольких других городах прошли демонстрации. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родственникам погибшего.

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко поручил Генпрокуратуре Белоруссии взять расследование с гибелью оппозиционера под особый контроль. Он подчеркнул, что интересовался у председателя Следственного комитета, как идёт расследование, предупредив, что нужно подходить к делу «честно и объективно».