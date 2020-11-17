США признали действия России по прекращению огня в Карабахе

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США и Франция интересуются у России подробностями соглашения, регламентирующего прекращение огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. В частности, они хотят понять, в чём заключается роль Турции.

Госсекретарь США Майк Помпео провёл встречу с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Основной повесткой диалога была ситуация в Карабахе. Как передаёт «Вечерняя Москва», политики признали роль России, действия которой привели к прекращению огня в регионе. Однако не все детали мирного соглашения оказались им ясны.

Но мы также признаём, что остаётся много вопросов, которые русские должны прояснить, такие как параметры соглашения, включая роль Турции, — прокомментировал итоги встречи представитель госдепа США.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана останутся на занятых позициях, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна.

Россия и Турция продолжают переговоры по созданию совместного наблюдательного центра по Нагорному Карабаху. Кроме того, в турецкий парламент был внесён указ президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана о направлении военнослужащих в Азербайджан, где планируется создать турецкий мониторинговый центр. Эрдоган неоднократно выражал поддержку азербайджанской стороне и лично Алиеву в ходе военных действий в Карабахе.

США и Франция являются сопредседателями России в Минской группе ОБСЕ. Она была создана для поиска путей мирного урегулирования карабахского конфликта.

Ранее NEWS.ru писал, что визит в Стамбул госсекретаря США Майка Помпео пройдёт без встречи с президентом Турции Эрдоганом. Глава государства не нашёл свободного времени для встречи с американским дипломатом.