Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, разрешающий иностранцам находиться в стране без регистрации на протяжении десяти дней. Ранее этот срок составлял пять дней.
Как
Ранее белорусский МИД предлагал увеличить срок пребывания иностранцев без регистрации до 30 дней в рамках проводимой властями политики по облегчению въезда путешественников в республику.
В настоящий момент находящиеся более пяти дней на территории Белоруссии иностранцы должны зарегистрироваться, явившись в органы внутренних дел или воспользовавшись соответствующей опцией на едином портале электронных услуг.
Как ранее сообщал NEWS.ru, властям Белоруссии удалось договориться с КНР о предоставлении срочного кредита на сумму 3,5 млрд юаней (примерно $500 млн).
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