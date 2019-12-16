https://static.news.ru/photo/493547fc-2018-11ea-b2fc-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, разрешающий иностранцам находиться в стране без регистрации на протяжении десяти дней. Ранее этот срок составлял пять дней.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на президентскую пресс-службу, правовая инициатива направлена на «повышение инвестиционной привлекательности страны, упрощение деловых и частных контактов». Закон также корректирует основания для отказа иностранцам в белорусской визе — «в целях обеспечения максимальной защиты интересов общества и государства от угроз различного характера», поясняет пресс-служба Лукашенко.

Ранее белорусский МИД предлагал увеличить срок пребывания иностранцев без регистрации до 30 дней в рамках проводимой властями политики по облегчению въезда путешественников в республику.

В настоящий момент находящиеся более пяти дней на территории Белоруссии иностранцы должны зарегистрироваться, явившись в органы внутренних дел или воспользовавшись соответствующей опцией на едином портале электронных услуг.

Как ранее сообщал NEWS.ru, властям Белоруссии удалось договориться с КНР о предоставлении срочного кредита на сумму 3,5 млрд юаней (примерно $500 млн).