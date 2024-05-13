Среди задержанных на митинге в Грузии оказались россиянин и два американца Граждане РФ и США задержаны в Грузии на митинге против закона об иноагентах

Фото: Nicholas Muller/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Тбилиси в ходе протестов против закона по иноагентах задержаны 20 человек, среди них один гражданин России и двое американцев, сообщило МВД Грузии. Отмечается, что им вменяются статьи о мелком хулиганстве и неподчинении требованиям сотрудников правоохранительных органов.

По административным правонарушениям по статьям 166 и 173 УК Грузии <…> задержаны 20 человек, среди них три гражданина иностранного государства, — указано в заявлении.

Уточняется, что речь идет о россиянине Г. Б. 2002 года рождения, а также об гражданине США П. Х. 1995 года рождения, еще один американец отказался назвать свои личные данные.

Новая волна протеста в стране началась накануне вечером, 12 мая. В центре города, выступая против принятия законопроекта об иноагентах. Часть из них не стала расходиться и провела ночь на проспекте Руставели, где находится здание парламента. В понедельник, 13 мая, демонстрация возобновилась, недовольство граждан усугубилось решением комитета парламента по юридическим вопросам поддержать закон.