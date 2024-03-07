Сразу восемь Байденов и один Путин живут в Казахстане Ranking.kz: в Казахстане нашли восемь человек с именем Байден и одного Путина

Фото: Olivier Douliery/Consolidated/Global Look Press

Джо Байден

Среди жителей Казахстана имеются восемь Байденов, один Путин и один Трамп, сообщил мониторинговый проект ranking.kz. По его информации, политические личности традиционно вдохновляют жителей страны на имена для их чад. Кроме того, в Казахстане нашли сразу 12 Касым-Жомартов.

Политические личности также традиционно вдохновляют родителей на имена для их чад. Так, в РК живут 12 Касым-Жомартов, один Путин, один Трамп и восемь Байденов, — говорится в публикации.

По данным проекта, на конец февраля в республике проживали 24 человека с именем Казахстан. Среди граждан также немало тезок казахстанских городов. Из них 24 человека с именем Астана и 20 человек — с именем Алма-Ата. В январе 2024 года наиболее популярными именами среди жителей Казахстана оказались Медина (517 человек) и Алихан (313 человек).

Ранее кандидат психологических наук Михаил Хорс заявил, что имя Владимир-Путин, которое дали своему новорожденному сыну супруги из Нижневартовска, может определить его эмоциональные и поведенческие особенности. По его словам, мальчик с таким именем может добиться успеха в жизни. При этом он подчеркнул, что судьба ребенка во многом зависит от того, как он сам будет относиться к своему имени.