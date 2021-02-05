Сразу на двух украинских АЭС вышли из строя энергоблоки

https://static.news.ru/photo/a55caf06-68d4-11eb-81aa-96000091f725_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Russian Look

Сразу в двух регионах Украины — Винницкой и Львовской областях — отключились энергоблоки на атомных электростанциях.

В 00.52 (6 февраля) в аварийный ремонт остановлен блок № 2 Ладыжинской ТЭС. В 04:58 в аварийный ремонт остановлен блок № 5 Добротворской ТЭС, — написал депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в Telegram.

По его словам, причиной в первом случае стал шум в топке котла, а во втором неисправность автомата безопасности. Обе станции находятся в собственности у группы компаний ДТЭК.

Герус признал, что экстренные отключения серьёзно усложняют работу энергосистемы Украины. Оператор «Укрэнерго» пытается сбалансировать ситуацию, используя другие источники.

Пока, уверяет депутат, все потребители обеспечены электроэнергией.

Ранее Россию обвинили в энергетическом кризисе на Украине. Как писал NEWS.ru украинский политолог заявил, что Москва якобы пытается извлечь выгоду из сложившейся ситуации и «задействовать энергетические рычаги влияния» на Киев. Он написал, что определить грань между злым умыслом России и «игрой на врага со стороны полезных идиотов» сложно.