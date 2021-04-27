«Спутник V» начнут производить в Белоруссии с 30 апреля

https://static.news.ru/photo/9eb003a2-a74e-11eb-a5d4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Серийное производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V» начнётся в Белоруссии 30 апреля. Об этом заявил белорусский посол в РФ Владимир Семашко. Его слова приводит ТАСС.

Насколько я знаю, всем предприятиям дано задание создать мощности на 500 тысяч комплектов в месяц. С 30 апреля должны начаться серийные производства, — рассказал дипломат.

23 марта глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что одна российская вакцина от коронавируса обходится Минску в $19. Политик назвал препараты из РФ неплохими. Лукашенко также добавил, что в стране отсутствует дикий ажиотаж, как в некоторых зарубежных странах. Глава государства подчеркнул, что Минск не жалеет денег на спасение жизней и здоровья соотечественников.

Вакцинация добровольцев препаратом «Спутник V» началась в Белоруссии с 1 октября 2020 года. В конце декабря начали прививать медицинских работников, а с середины марта вакцинироваться могут педагоги и социальные работники.

В настоящее время российская вакцина одобрена уже в 60 странах, где проживает порядка 3 млрд человек. «Спутник V» занимает второе место в мире по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.