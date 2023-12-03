«Справедливая мобилизация»: отправит ли Зеленский на фронт депутатов Рады Зеленский рассмотрит петицию о мобилизации украинских депутатов

Фото: president.gov.ua

Президент Украины обязан рассмотреть петицию о «справедливой мобилизации» на Украине, которая набрала необходимые 25 тысяч голосов. Кто в Киеве потребовал мобилизовать народных избранников, почему депутаты и чиновники избежали отправки на фронт?

Кто потребовал «справедливой мобилизации»

Петицию о «справедливой мобилизации» подал депутат Рады Александр Дубинский 5 сентября 2023 года. Долгое время она не могла набрать необходимого количества подписей. В обращении на имя Зеленского нардеп утверждал, что «мобилизация народных депутатов и государственных служащих разных уровней поможет выравнить условия для всех граждан и будет способствовать победе».

С тех пор Дубинский успел оказаться за решеткой. Депутата Рады обвинили в нелегальной отправке в Молдавию брата своей гражданской жены. Также Служба безопасности Украины заявила, что он под позывным Буратино входил в подпольную организацию, созданную военной разведкой РФ в 2016 году, «расшатывал ситуацию на Украине и пытался дискредитировать ее на международной арене». Его подозревают в госизмене. Адвокаты нардепа сообщили, что Дубинского сильно избили в киевском СИЗО.

Статус петиции на сайте президента Украины поменялся на «ожидает рассмотрения». За нее подано уже более 25,8 тыс. голосов.

Что происходит с мобилизацией на Украине

В последние месяцы ВСУ столкнулись с большими потерями, в результате чего офицеры начали требовать жесткой массовой мобилизации.

«Людей мало, потому что война у нас полномасштабная, а мобилизация почему-то не полномасштабная», — возмущался в интервью украинским СМИ офицер 80-й ОДШБр в октябре 2023 года.

Дискуссия по поводу мобилизации на Украине продолжилась в ноябре: в то время как родственники мобилизованных выходили на митинги, требуя вернуть домой солдат ВСУ, президент Зеленский подписал законы о продлении всеобщей мобилизации и военного положения.

Сроки были продлены до 14 февраля 2024 года без представления плана мобилизации. Новый план Зеленский обещал опубликовать в начале декабря, но он до сих пор не вышел.

Кого сейчас мобилизуют на Украине

В ходе боевых действий в 2023 году Киев существенно расширил список лиц, подлежащих мобилизации в условиях военного положения. В их числе оказались люди с ВИЧ, вирусными гепатитами, нарушениями психики и невротическими расстройствами, а также медленно прогрессирующими болезнями центральной нервной системы. Все эти категории исключили из списков на признание негодными.

С 1 декабря правила мобилизации на Украине изменились, обеспечивая больше прав военкомам и ограничивая право на отсрочку. Как объяснил украинским СМИ начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ, могут быть мобилизованы все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. С новыми правилами в декабре военкомы могут получить право проверять приписные документы у украинцев, может быть отменена отсрочка для тех, кто получает второе или третье высшее образование, негодные к службе в мирное время. Демобилизация для солдат ВСУ предусматривается только после двух лет службы.

В то же время народные депутаты и чиновники на Украине по-прежнему обладают «бронью» от мобилизации, планов по отмене этих положений не существует.

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