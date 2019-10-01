https://static.news.ru/photo/bdfa780a-913e-11e9-8154-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/Global Look Press

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что покидает пост главы партии президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» из-за того, что не может совмещать две должности.

К сожалению, у председателя Верховной рады его недостаточно для того, чтобы заниматься еще и партийным строительством, — признался политик.

Он отметил, что для эффективного развёртывания партийной структуры надо много времени, которым он не располагает. Поэтому на следующем партийном съезде выберут нового председателя, сообщает телеканал ТСН.

Ранее News.ru писал о том, что Разумков рассказал, что выборы в контролируемых сепаратистами районах Луганской и Донецкой областей могут проводиться только по украинскому законодательству, досрочное прекращение полномочий всех членов ЦИК с этим не связано.