Спикер парламента Приднестровья рассказал, как Кишинев угрожает Тирасполю Спикер парламента ПМР Коршунов: страны НАТО перевооружают армию Молдавии

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Вооруженные силы Молдавии

Молдавское руководство готовится к эскалации приднестровского конфликта, предположил в беседе с NEWS.ru спикер парламента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Александр Коршунов. По его мнению, причина в том, что Кишинев все больше сближается с Евросоюзом и НАТО.

В Приднестровье озабочены тем, что в Молдову идет масштабная финансовая и военно-техническая помощь НАТО. Молдавская армия перевооружается при содействии Альянса и Евросоюза. В 20–30 километрах от приднестровского города Бендеры, который расположен в зоне безопасности, проводятся регулярные совместные учения армии Молдовы с контингентами западных стран, — рассказал спикер парламента.

Коршунов напомнил, что между Тирасполем и Кишиневом всего лишь 70 километров, поэтому граждане Приднестровья очень обеспокоены создавшимися угрозами. По его мнению, в Европе есть силы, заинтересованные в разморозке боевых действий на берегах Днестра, остановленных в 1992 году.

Активизируются внешние силы, которые хотят поставить под сомнение миротворческую миссию России в Приднестровье и создать предпосылки для возобновления вооруженного конфликта. «Молдавский нейтралитет», прописанный в конституции соседней страны, превращается в декорацию, — посетовал политик.

24 декабря президент Молдавии Майя Санду анонсировала референдум по вступлению республики в Евросоюз. По ее словам, он может пройти осенью следующего года. Санду призвала сограждан поддержать курс на евроинтеграцию.