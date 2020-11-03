Спикер парламента Киргизии покинул должность из-за президентских выборов

Спикер парламента Киргизии Канатбек Исаев сообщил о своей отставке связи с предстоящими президентскими выборами.
По его словам, он намерен побороться за пост главы республики.
Ухожу в отставку, потому что меня выдвинули кандидатом в президенты, — цитирует его ТАСС.
Как писал NEWS.ru, в октябре Канатбек Исаев отказался исполнять обязанности президента страны. Своё решение он обосновал политической ситуацией и истечением полномочий нынешнего созыва.
4 октября в Бишкеке прошли парламентские выборы, на которых в парламент прошли проправительственные и центристские партии. Остальные политические партии не преодолели избирательный порог в 7%. Этим оказались недовольны граждане Киргизии, которые вышли на улицы. После этого президент страны Сооронбай Жээнбеков ушёл со своего поста.
21 октября власти внесли поправки в избирательное законодательство, избирательный порог был снижен с 7% до 3%.