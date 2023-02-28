«Есть консенсус»: спикер парламента Армении о мирном договоре с Баку Спикер парламента Армении рассказал о частичном консенсусе по мирному договору с Баку

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Ален Симонян

По ряду положений соглашения о мире между Ереваном и Баку удалось достигнуть консенсуса, заявил спикер парламента Армении Ален Симонян. По его словам, которые приводит «Интерфакс-Азербайджан», Россия «имеет роль» в обсуждениях по соглашению. Детали договоренностей Симонян раскрывать отказался, пояснив, что это может помешать общему процессу.

Есть положения в соглашении, вокруг которых между Арменией и Азербайджаном есть консенсус. Это международно принятые принципы, общие положения. <...> Есть красные линии, и мы не можем ставить в соглашении мины под суверенитет, государственность и территориальную целостность Армении, — сказал Симонян.

По его словам, договор будет касаться исключительно двух стран, а карабахский вопрос в соглашении не должен быть отражен.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым выразил надежду, что 2023 год станет годом прорыва в нормализации отношений между Ереваном и Баку. Глава государства высоко оценил роль Москвы и лично Лаврова в деле урегулирования межгосударственных отношений двух стран и назвал принятые ранее документы в Праге и Сочи фундаментом для выхода на мирный договор и взаимное признание территориальной целостности и суверенитета.