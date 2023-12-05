Спикер парламента Армении не поедет на заседание ОДКБ в Москве Спикер парламента Армении Симонян заявил об отказе от участия в ПА ОДКБ в Москве

Фото: parliament.am

Ален Симонян

Председатель парламента Армении Ален Симонян не будет принимать участие в выездном заседании Совета парламентской ассамблеи ОДКБ в Москве, сообщила его пресс-секретарь Цовинар Хачатрян. По его словам, которые приводит Sputnik Армения, Симонян уже уведомил о своем решении спикера Госдумы Вячеслава Володина. Причины отказа Симоняна от участия не уточняются.

Спикер парламента Армении о своем решении уведомил в официальном письме председателю Госдумы Вячеславу Володину, — заявила Хачатрян.

Отмечается, что делегация парламента Армении также не будет принимать участие во встрече. Заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ и 16-е пленарное заседание организации пройдет в Москве 19 декабря.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее заявил, что Москва надеется на участие премьер-министра Армении Никола Пашиняна в неформальной традиционной встрече лидеров стран СНГ, которая пройдет в Санкт-Петербурге в декабре. По словам Ушакова, помимо неформальной встречи в Северной столице также пройдет и формальное заседание ЕАЭС, председателем которого становится Армения. Предполагается, что Пашинян приедет в Россию, чтобы «принять эстафетную палочку».