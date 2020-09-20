Спецтехника милиции прибыла ко Дворцу Независимости в Минске

В белорусской столице в район площади Государственного флага и Дворца Независимости прибыла колонна милицейской спецтехники и грузовик внутренних войск.
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На данный момент сотрудники милиции уже подготовили заграждения у стелы. Позже подъехала колонна милицейской спецтехники, состоящая из четырёх машин «Заслон» для строительства укреплений, автомобили с колючей проволокой и водомёт. С колонной прибыла машина ГАИ.
Массовые акции протеста начались в Белоруссии после президентских выборов, прошедших 9 августа. Десятки тысяч людей, уверенные в фальсификации итогов голосования, выходят на уличные шествия, которые сопровождаются массовыми задержаниями.
Ранее NEWS.ru писал о том, что во время «Блестящего марша», который прошёл в Минске 19 сентября, правоохранители задержали 390 человек. Большая часть задержанных — женщины. Об этом сообщили представители белорусского правозащитного центра «Весна».
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