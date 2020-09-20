Спецтехника милиции прибыла ко Дворцу Независимости в Минске

https://static.news.ru/photo/89878cdc-fb1b-11ea-ac73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В белорусской столице в район площади Государственного флага и Дворца Независимости прибыла колонна милицейской спецтехники и грузовик внутренних войск.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента в Минске. По его информации, первой прибыла машина с солдатами внутренних войск. По мнению корреспондента, они, возможно, возьмут под охрану стелу «Минск — город-герой» и площадь Государственного флага.

На данный момент сотрудники милиции уже подготовили заграждения у стелы. Позже подъехала колонна милицейской спецтехники, состоящая из четырёх машин «Заслон» для строительства укреплений, автомобили с колючей проволокой и водомёт. С колонной прибыла машина ГАИ.

Массовые акции протеста начались в Белоруссии после президентских выборов, прошедших 9 августа. Десятки тысяч людей, уверенные в фальсификации итогов голосования, выходят на уличные шествия, которые сопровождаются массовыми задержаниями.

Ранее NEWS.ru писал о том, что во время «Блестящего марша», который прошёл в Минске 19 сентября, правоохранители задержали 390 человек. Большая часть задержанных — женщины. Об этом сообщили представители белорусского правозащитного центра «Весна».