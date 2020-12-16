Спецпосланник папы римского встретится с президентом Белоруссии

https://static.news.ru/photo/2dbeeb18-4047-11eb-842f-fa163e074e61_660.jpg Фото: UKastiole/wikipedia.org

Спецпосланник главы Римской католической церкви Клаудио Гуджеротти встретится в Минске с белорусским лидером Александром Лукашенко.

В Минск Гуджеротти приехал как спецпосланник папы римского Франциска. Сегодня архиепископ встретится с президентом, — говорится в сообщении Telegram-канала «Пул первого».

Ранее Лукашенко в ходе вручения верительных грамот новым апостольским нунцием в Белоруссии Анте Йозичем призвал католическую церковь играть конструктивную роль в белорусском обществе и заявил о готовности углубить отношения с Ватиканом.

До этого президент раскритиковал лидера белорусских католиков Тадеуша Кондрусевича, заявив, что он ездил в Польшу для получения консультаций на тему , «как разрушать страну». Священнослужитель, в свою очередь, критиковал прошедшие в стране президентские выборы, назвав их нечестными, сообщает «Интерфакс-Запад».

Ранее NEWS.ru писал, что Генпрокуратура Белоруссии обвинила двух священнослужителей в разжигании ненависти к органам государственной власти. В ГП отметили, что священники «в заведомо безапелляционной агрессивной тональности» использовали обороты и термины, которые направлены на повышение уровня напряжённости в обществе, разжигание ненависти к органам госвласти и правоохранительным органам и вражды в отношении указанных социальных групп населения. Также там подчеркнули, что религиозные организации, согласно законодательству страны, не имеют права давать правовую оценку правомерности действий должностных лиц и граждан.

В Белоруссии продолжаются протесты, вспыхнувшие в начале августа после президентских выборов. Митингующие считают, что победа Лукашенко сфальсифицирована, требуют его отставки и проведения новых выборов.