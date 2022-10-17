Спецорганы Молдавии дополнительно проверяют приезжающих в страну россиян Санду: спецорганы Молдавии дополнительно проверяют приезжающих в страну граждан России

Фото: Мирослав Ротарь/Sputnik/РИА Новости

Пограничник МВД Молдавии

Спецорганы Молдавии дополнительно проверяют всех граждан РФ, которые приезжают в республику, чтобы контролировать ситуацию в сфере безопасности, сообщила президент страны Майя Санду. По ее словам, которые приводит РИА Новости, на данный момент ситуация в сфере безопасности находится под контролем.

Риски для безопасности сегодня выше, чем обычно, наши органы применяют фильтр, который обеспечивает, чтобы люди с недобрыми намерениями и стремлением дестабилизировать обстановку не попали в страну, — заявила Санду.

Ранее спикер парламента страны Игорь Гросу рассказал, что органы безопасности Молдавской Республики усилили протоколы пограничного контроля в адрес приезжих из России. Таким образом он прокомментировал новости о том, что многие граждане Молдавии, живущие на территории РФ, решили вернуться на родину. По словам Гросу, молдаване с двойным гражданством опасаются, что их могут призвать на службу в России.

Он отметил, что посольство и консульство Молдавии в Москве столкнулись с огромным объемом работы из-за повышенного спроса по вопросу возвращения на родину. Однако, по словам Гросу, дипломаты готовы справиться с подобной нагрузкой.