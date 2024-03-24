Спецназ задержал третьего нападавшего на участок полиции в Армении

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Ереван. Сотрудник правоохранительных органов у здания полиции, в которое ворвались неизвестные вооруженные люди

Спецназ обезвредил третьего и последнего нападавшего на полицейский участок на севере-востоке Еревана, никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал, сообщает Sputnik Армения. Ранее были задержаны еще двое злоумышленников.

Состояние двоих вооруженных мужчин, которые пытались проникнуть в административное здание отделения полиции, — средней тяжести, — уточняет агентство со ссылкой на местный Минздрав.

Нападение на отделение полиции в административном районе Нор-Норк произошло днем 24 марта, в нем участвовали три человека, двое из них получили осколочные ранения при подрыве их же гранаты. Последний из злоумышленников укрылся в здании полиции, в руке у него был предмет, похожий на гранату.

Ранее Sputnik Азербайджан предположил, что трое вооруженных мужчин, устроивших атаку на отделение полиции, являются последователями «Боевого братства». Целью нападения, по версии агентства, была попытка освободить сторонников — до этого сообщалось, что 24 члена организации были задержаны за незаконное хранение оружия и боеприпасов.