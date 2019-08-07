https://static.news.ru/photo/88f71522-b935-11e9-8553-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Бойцы спецназа, находившиеся в доме бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сдались его сторонникам.

Об этом сообщают местные СМИ. Столкновение произошло в селе Кой-Таш, где силовики проводили операцию по задержанию экс-лидера страны. Его жители окружили дом, где уже находились сотрудники спецназа. Под сильным давлением силовики сдались. У них отобрали оружие.

Ранее News.ru писал о том, что экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев поприветствовал своих сторонников. Незадолго до этого его дочь сообщила, что отца не задержали и он по-прежнему находится в своём особняке.