Спецназ применил светошумовые гранаты против протестующих в Ереване

Фото: Стрингер/Sputnik/РИА Новости

Ереван столица Армении

Полиция применила светошумовые гранаты против протестующих в Ереване, сообщает корреспондент РИА Новости. По информации агентства, до этого произошла стычка толпы с силовиками. Спецназ пытался оттеснить граждан от здания парламента. Уточняется, что со стороны митингующих есть пострадавшие.

Митинг проходит на проспекте маршала Баграмяна перед зданием парламента Армении. Ранее там выступил премьер-министр страны Никол Пашинян, который объявил о выходе страны из Организации договора о коллективной безопасности. Протесты организовали сторонники движения «Тавуш во имя Родины». К настоящему моменту задержаны 42 человека.

Лидер движения «Тавуш во имя Родины», руководитель Тавушской епархии Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян призвал протестующих перекрыть вход и выход в здание парламента. Таким образом протестующие рассчитывают не выпускать из здания Пашиняна.

Те не менее ранее премьер-министр Армении спешно покинул парламент страны после брифинга. В Сети опубликовали короткий ролик, на котором заметно, что политик очень быстрым шагом выходит из здания и садится в ожидающий его черный автомобиль.