Штурм банка с заложниками в Астане попал на видео

Фото: POLICE_of_KZ/t.me

Силовики начали штурм здания банка Kaspi в Астане, где 30-летний Алихан Мурадов удерживает заложников. По информации МВД Казахстана, спецназ освободил четырех человек.

Был сильный хлопок, двери банка сотряслись, и спецназ забежал внутрь, — сообщил корреспондент Sputnik Казахстан.

Ранее стало известно, что Мурадов потребовал перевести все активы в фонд помощи детям-инвалидам и малоимущим. Захватчик дал на выполнение своих требований три часа, пригрозив убить заложников.

Злоумышленник может удерживать в офисе банка семерых девушек и одного охранника. Представители кредитной организации уточнили, что посетителей в отделении нет, только сотрудники банка.

МВД Казахстана 18 июня сообщило о захвате заложников в отделении банка в Астане, расположенном на улице 1 Мая. Мужчина, удерживающий людей внутри, вооружен. Местных жителей призвали соблюдать спокойствие и не мешать работе компетентных органов.