Спасение упавшего в колодец на Байконуре верблюда попало на видео Сотрудники МЧС спасли провалившегося в колодец на Байконуре верблюда

Фото: t.me/mchs_official

Сотрудники МЧС спасли верблюда, провалившегося в ледяной колодец на одной из технических площадок космодрома Байконур, сообщает пресс-служба министерства. Животное, оказавшись на воле, продолжило свой путь. Момент его спасения попал на видео.

Верблюд спасен сотрудниками МЧС России из колодца. Специалисты СПСЧ № 2 Специального управления ФПС № 70 МЧС России с помощью пожарных рукавов вытянули бедолагу. Инцидент произошел на одной из технических площадок космодрома. Немного отдохнув и набравшись сил, животное гордо продолжило свой путь, — говорится в сообщении.

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