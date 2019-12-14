https://static.news.ru/photo/0d794582-1fc9-11ea-8b0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: GTW/Global Look Press

Казахское руководство опровергло слова общественного деятеля Олжаса Сулейменова о согласии президента страны Касым-Жомарта Токаева на переименование Алматы в Алма-Ату.

Ранее Сулейманов рассказал, что обсуждал с Токаевым возвращение городу советского названия и тот поддержал инициативу. На что советник президента Ерлан Карин ответил, что если президент узнал о такой инициативе во время встречи, то это не значит, что он её поддержал, передаёт «Политэксперт».

Токаев подчеркнул, что для принятия такого решения необходимо изучить мнение Казахстана и принимать решение, исходя из этого.

Как писал NEWS.ru ранее, Олжас Сулейманов заявил, что президент страны в разговоре с ним «поддержал предложение о переименовании Алматы» (казах.) в Алма-Ату и возвращении городу его прежнего названия, которое существовало до 1993 года.