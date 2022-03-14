Советник главы офиса Зеленского раскрыл детали новых переговоров

Советник руководителя офиса президента Украины, член украинской делегации Михаил Подоляк сообщил в Twitter о начале четвёртого раунда переговоров между Россией и Украиной. По его словам, встреча сторон состоится в видеоформате. Переговорщик также перечислил основные темы четвёртого раунда.

Переговоры. Четвёртый раунд. О мире, прекращении огня, немедленном отводе всех войск и гарантиях безопасности. Трудный разговор, — написал Подоляк.

Накануне Зеленский заявил, что целью переговоров с Москвой он ставит получение «действенных гарантий». При этом раскрывать детали он не стал, лишь уточнив, что задача украинской делегации заключается в договорённости о его встрече с президентом РФ. Он добавил, что «об этом тяжело договориться, но нужно».

Также Зеленский рассказал, зачем Киев договаривается с Москвой. Украинский президент пояснил, что благодаря переговорам получается вывозить гражданское население в безопасную зону: как результат — уже «сработали» более 10 гуманитарных коридоров.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее сообщил, что переговоры с российской стороной продолжатся в понедельник, 14 марта. Член российской делегации и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что прогресс в переговорах между Россией и Украиной в ближайшее время может перерасти в единую позицию обеих делегаций.