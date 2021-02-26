Совбез Украины ввёл санкции против бывшего главы МВД Захарченко

https://static.news.ru/photo/f5dfc596-7859-11eb-bd03-96000091f725_660.jpg Фото: Håkan Henriksson/wikipedia.org

Совет безопасности Украины ввёл санкции против бывшего министра иностранных дел страны Виталия Захарченко.

Также ограничительные меры по делу о финансировании терроризма введены против ещё девяти украинцев с военными званиями, сообщает ТАСС. В их числе бывший руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Якименко. Все лица в санкционном списке занимали официальные должности в период президентства Виктора Януковича.

Попавших под санкции граждан лишат государственных наград и званий.

Захарченко возглавлял украинское МВД с 7 ноября 2011 года по 28 января 2014 года и исполнял обязанности министра с 28 января по 21 февраля 2014 года. Находится в розыске Службы безопасности Украины, также против Захарченко ввели санкции европейские страны. В настоящее время он может находиться в России, по данным из открытых источников. Киев подозревает его в причастности к убийству активистов во время Евромайдана.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение ввести санкции в отношении предпринимателей, близких к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, передавал NEWS.ru.