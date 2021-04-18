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Совбез Белоруссии заявил о беспрерывных учениях у границ страны

15:31, 18 апреля 2021
Фото: Ssgt. Philip Steiner/Global Look Press

Иностранный военный контингент постоянно наращивается у границы Белоруссии. Об этом заявили в Совете безопасности страны.

Строительство объектов инфраструктуры не прекращается. Количество военных учений только увеличивается, — сообщил заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Владимир Арчаков.

По его словам, в прошлом году в Литве, Латвии и Польше прошло более 70 военных учений, а в этом году запланированы или уже прошли около 30. Арчаков в эфире телеканала «Беларусь 1» пояснил, что если представить, что каждое военное учение длится хотя бы неделю, то получается, что иностранные войска «оттачивают своё боевое мастерство» у границ Белоруссии каждый день, абсолютно без перерыва.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики вынуждены отвечать на современные вызовы и угрозы. По его словам, зона ответственности пограничников в стране «превосходит любую границу в мире», поскольку ответственность лежит не только за Белоруссию, но и за Россию.

Как писал NEWS.ru, глава Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич рассказал, что страны НАТО продолжают активно действовать у границ России и Белоруссии. Речь, в частности, идёт о развёртывании разведывательных центров и совершенствовании объектов военной инфраструктуры.

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