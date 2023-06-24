Совбез Белоруссии поддержал Путина Совбез Белоруссии: Минск полностью разделяет цели и задачи СВО

Фото: president.gov.by

Белоруссия была и остается союзником России, говорится в обращении Совета безопасности республики, распространенном пресс-службой МИД. В ведомстве отметили, что Минск полностью разделяет цели и задачи СВО.

Беларусь была и остается союзником России, полностью разделяющим цели и задачи СВО. Эта тяжелая, вынужденная и оправданная миссия по защите русских людей в Донбассе. Фактически идет борьба за будущее славянского мира. Белорусы и россияне — братские народы, наши государства связаны политическим союзом. И мы не можем оставаться в стороне от событий, которые происходят на юге России, — указано в сообщении.

Ранее Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Путин проинформировал лидера Турции об обстановке в стране в связи с попыткой вооруженного мятежа. Эрдоган выразил полную поддержку шагам российского руководства.

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