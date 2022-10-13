Совбез Белоруссии назвал условие вступления в боевые действия Совбез Белоруссии: Минск вступит в боевые действия только при нарушении госграницы

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Минск вступит в боевые действия только при нарушении государственной границы республики, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. По его словам, Минск воевать не собирается, но при случае страна «даст отпор», передает БелТА.

[...] Беларусь, как сказал президент, воевать не будет, претензий предъявлять не будет. За исключением того, если будет нарушена наша государственная граница. Вот тогда мы дадим отпор, — сказал Вольфович.

По его словам, «Запад столкнул славянские народы лбами» и теперь пытается втянуть в конфликт Белоруссию «всеми правдами и неправдами». Вольфович отметил, что Европа и США ищут новые способы влияния на Минск. По отношению к Белоруссии не первый год продолжается «политический прессинг» в виде экономических санкций, военного присутствия и демонстрации военной решимости возле границ республики, указал госсек Совбеза.

Ранее президент страны Александр Лукашенко заявил, что добровольный отказ Белоруссии от ядерного оружия привел к попыткам дестабилизировать ситуацию в «спокойной трудолюбивой» республике. По мнению политика, государство осталось с «пустыми», ничем не подкрепленными гарантиями.