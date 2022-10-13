Минск вступит в боевые действия только при нарушении государственной границы республики, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. По его словам, Минск воевать не собирается, но при случае страна «даст отпор», передает БелТА.

[...] Беларусь, как сказал президент, воевать не будет, претензий предъявлять не будет. За исключением того, если будет нарушена наша государственная граница. Вот тогда мы дадим отпор,сказал Вольфович.

По его словам, «Запад столкнул славянские народы лбами» и теперь пытается втянуть в конфликт Белоруссию «всеми правдами и неправдами». Вольфович отметил, что Европа и США ищут новые способы влияния на Минск. По отношению к Белоруссии не первый год продолжается «политический прессинг» в виде экономических санкций, военного присутствия и демонстрации военной решимости возле границ республики, указал госсек Совбеза.

Ранее президент страны Александр Лукашенко заявил, что добровольный отказ Белоруссии от ядерного оружия привел к попыткам дестабилизировать ситуацию в «спокойной трудолюбивой» республике. По мнению политика, государство осталось с «пустыми», ничем не подкрепленными гарантиями.