Совбез Армении заявил, что сорвал попытку госпереворота в стране

Фото: Стрингер/Sputnik/РИА Новости

Протесты в Армении

Совет национальной безопасности Армении заявил, что группа лиц готовилась к госпереворту в стране с целью узурпации власти. В ведомстве утверждают, что к данным действиям причастны члены общественной организации «Крестоносцы», а также другие люди с антиправительственными взглядами. Всего на территории республики были задержаны восемь членов «преступной группы», в отношении них возбудили уголовное дело.

Раскрыта подготовка к узурпации власти. <...> Установлено, что семеро членов военно-патриотической общественной организации «Крестоносцы», а также другие лица, имея антиправительственные взгляды, идеологическую неприязнь к членам и главе правительства, достигли договоренности о захвате власти. <...> Задержаны восемь членов преступной группы. <...> Возбуждено публичное уголовное преследование, им предъявлено обвинение по статье «Подготовка к узурпации власти», — говорится в сообщении СНБ Армении.

В ходе обысков у задержанных нашли огнестрельное оружие, боеприпасы, пневматические пистолеты, бронежилеты, телекоммуникационные устройства, компьютеры, блокноты с записями и другие предметы, которые могут указывать на причастность членов «Крестоносцев» к попытке госпереворота, заявили в ведомстве. В СНБ Армении подчеркнули, что задержанные планировали присвоить полномочия правительства силовыми методами, которые не предусмотрены конституцией страны.

В начале сентября в анонимных Telegram-каналах появились публикации о том, что в Армению якобы были перемещены три тысячи вагнеровцев, которые собираются организовать антиправительственные акции на территории республики. Как заявил NEWS.ru глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, такие утверждения являются «бредом сивой кобылы» и не нуждаются в комментариях. Он подчеркнул, что прежде чем делать такие заявления и выдвигать обвинения, необходимо привести реальные факты.

Представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru, назвала такие публикации «вбросом». Она отметила, что информация о «трех тысячах вагнеровцев» в Армении не является достоверной.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что данные сообщения проверит Совет национальной безопасности страны.