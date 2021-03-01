Совбез Армении призвал президента уволить главу Генштаба

https://static.news.ru/photo/1010d422-7a77-11eb-9094-96000091f725_660.jpg Оник Гаспарян Фото: mil.am

Совет безопасности Армении призвал президента Армена Саркисяна уволить главу Генштаба. Ранее отправить в отставку Оника Гаспаряна предлагал премьер страны Никол Пашинян.

Совет безопасности предлагает президенту Армении удовлетворить предложение премьера и уволить начальника Генерального штаба, — цитирует РИА Новости сообщение Генштаба.

Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после слов Никола Пашиняна о российских «Искандерах». Его высмеял замначальник Генштаба Армении, после чего был отправлен в отставку, а вслед за ним подать в отставку предложили и начальнику Генштаба. ВС Армении затем выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы.

Как писал NEWS.ru, слова Никола Пашиняна о российских «Искандерах», которые послужили толчком к началу правительственного кризиса в государстве, были неверны. Об этом 1 марта сообщили представители пресс-службы политика. По их словам, политик проанализировал имеющиеся факты и сделал выводы о неверности собственных высказываний.

Кризис в Армении вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в откровенное противостояние с военной верхушкой страны, освободив от должности сначала заместителя начальника Генштаба, а затем и главу ГШ. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки руководителя правительства, и, как полагают в экспертном сообществе, подобный исход в перспективе вполне реален.

Противники Пашиняна вменяют ему в вину поражение в Нагорном Карабахе. На это армянский премьер заявил, что во всём виноваты купленные у России ракетные комплексы «Искандер», которые срабатывали лишь в 10% случаев.