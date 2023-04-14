Совбез Армении поддержал участие в военных учениях США Секретарь Совбеза Армении Григорян: учения США помогут реформировать армянскую армию

Фото: Арам Нерсесян/РИА Новости

Армен Григорян

Участие в американских военных манёврах может способствовать реформам армянской армии, сказал секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в интервью CivilNet. В планах Армении участвовать в двух учениях, организованных американским командованием сухопутных войск в Европе: KFOR (Косовские силы) и Sabre Junction (Скрещённые мечи).

Армения была упомянута в списке участников многонациональных военных учений Defender-2023 на сайте министерства обороны США, но позже была исключена.

Григорян отметил, что участие в таких учениях помогает Армении приобретать новые знания и навыки, которые станут основой для проведения реформ после 44-дневной войны (конфликт в Карабахе в 2020 году) и с учётом текущего конфликта на Украине. Он признал неэффективность прошлых практик и указал на необходимость изучения новых механизмов и методов управления.

Григорян также подчеркнул, что участие Армении в учениях имеет «широкий политический контекст» и «многоуровневые вопросы», но не связано с изменением внешнеполитического курса страны.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Армения и Азербайджан приняли предложение о проведении очередного раунда переговоров в Москве. Она отметила, что усилия России по содействию в подготовке мирного договора между Баку и Ереваном не ослабевают, и сообщила, что перестрелка на армяно-азербайджанской границе 11 апреля произошла из-за вмешательства Запада.