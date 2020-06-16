Сотрудников офиса президента Украины ограничили в общении со СМИ

https://static.news.ru/photo/c8b9f1a4-afcd-11ea-8c23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники офиса президента Украины смогут давать комментарии для СМИ о деятельности главы государства Владимира Зеленского или самого офиса только после согласования с президентской пресс-службой.

Такое распоряжение выпустил глава офиса президента Андрей Ермак. Согласно тексту документа, сотрудники президентской администрации будут ограничены в своей возможности информировать СМИ о позиции Зеленского по «политическим, социально-экономическим, международным и другим вопросам развития государства», передаёт ИА «Украинские новости».

Как стало известно информагентству, Ермак распорядился ограничить общение своих сотрудников со СМИ 15 июня, а выполнение распоряжения собирается контролировать лично. Мотивы, побудившие его к такому шагу, пока не известны.

Как писал NEWS.ru, в начале июня стало известно о расследовании, начатом на Украине в отношении лица, приходящегося родственником одному из сотрудников офиса президента Украины. Фигуранта расследования, чья личность не раскрывается, подозревают в том, что он за вознаграждение устраивал людей на государственные должности.