Сотрудники ОМОНа в Минске вручили Лукашенко чёрный берет

https://static.news.ru/photo/84ce9d1c-4a93-11eb-a8bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко был удостоен чёрного берета в ходе посещения базы минского ОМОНа.

Решение наградить белорусского лидера этим знаком отличия принял совет командиров отряда милиции, однако по правилам для его получения требуется пройти специальные испытания.

Сам Лукашенко пошутил, что он вряд ля пройдёт их. В ответ на это командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба подчеркнул, что чёрный берет вручен главе государства «за особые заслуги», что предусматривается в соответствующем положении.

Вы были с нами в боевых порядках, и теперь вы полноценный боец ОМОНа, — цитирует командира Sputnik.

Как писал NEWS.ru, ранее белорусский лидер заявил, что попытка возродить нацизм в Белоруссии провалилась несмотря на финансовые вливания и прямое иностранное участие в организации протестных акций в стране. Свою позицию он озвучил во время посещения отряда милиции особого назначения ГУВД Минского горисполкома.

В Белоруссии почти пять месяцев продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования 9 августа отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.