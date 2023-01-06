Сотрудницу «Мемориала» Яньшину арестовали на 15 суток в Минске

Фото: shutterstock

Сотрудницу «Мемориала» (организация, исполняющая функции иностранного агента) Екатерину Яньшину арестовали на 15 суток в Минске, сообщает «ОВД-Инфо» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов). По данным Telegram-канала, журналистку задержали после судебного заседания по «делу Вясны» 5 января. По предварительной информации, за ее задержание ответственны сотрудники белорусского КГБ.

Портал отмечает, что основанием для задержания стало поведение Яньшиной, которая начала вести онлайн-трансляцию, а также делать фото прямо во время судебных мероприятий.

6 января стало известно, что всю ночь журналистка провела в здании городского ИВС. Позже началось судебное заседание, в рамках которого Яньшина получила 15 суток административного ареста по статье о мелком хулиганстве (19.1. КОАП РБ).

Ранее сообщалось, что в Казахстане задержали одного из самых известных журналистов-расследователей Михаила Козачкова. По данным Агентства по финансовому мониторингу, сотрудника СМИ подозревают в пособничестве рейдерским захватам в виде информационных атак за 52 млн тенге (около 7,2 млн рублей). Журналист ведет свой Telegram-канал Kozachkov offside (91 тысяча подписчиков).