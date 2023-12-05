Соратники Пашиняна заблокировали требование оппозиции по Карабаху Партия Пашиняна заблокировала закон против признания Карабаха азербайджанским

Фото: МИД РФ

Никол Пашинян

Национальное собрание Армении не включило в повестку пленарного заседания законопроект об установлении уголовной ответственности за признание Карабаха территорией, принадлежащей Азербайджану. Против рассмотрения этой законодательной инициативы выступила фракция «Гражданский договор», главой партии является премьер-министр Никол Пашинян. Оппозиционный депутат Арцвик Минасян заявил в ходе заседания парламента, что тем самым партия Пашиняна подтвердила свою нелегитимность.

Фракция «Гражданский договор» своим голосованием отвергла инициированный 58 тысячами граждан Армении проект, еще раз подтвердив свою нелегитимность, — заявил Минасян.

Еще в апреле 2023 года Пашинян выступил с заявлением о том, что «мир между Баку и Ереваном возможен, если Армения будет признана в рамках Армянской ССР». Также он выразил готовность признать «территориальную целостность Азербайджана» .

В ноябре президент Азербайджана Ильхам Алиев на саммите специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии в Баку заявил, что Азербайджан возводит в Карабахе новые города и села. По его словам, планируется восстановить 100 населенных пунктов, в их числе девять городов и восемь поселков. Также он отметил, что в свои дома возвращаются вынужденные переселенцы. Он подчеркнул, что до конца 2026 года в родные места вернутся 140 тысяч человек.