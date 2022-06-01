Додон и ныне там: поверит ли Москва слезам задержанных экс-президентов Бывшие главы Молдавии и Киргизии, обвинённые на родине по уголовным статьям, утверждают, что стали жертвами политических репрессий

Фото: Sputnik/РИА Новости

Экс-президент Молдавии Игорь Додон в здании районного суда Кишинева

Апелляционная палата Кишинева оставила под домашним арестом экс-президента Молдавии Игоря Додона. Его обвиняют в незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины. Экс-президент считает, что за его арестом стоит нынешняя глава Молдавии Майя Санду и американские дипломаты, которые, по его словам, оказывают влияние на прокуроров. Также 1 июня стало известно о новом обвинении в отношении Алмазбека Атамбаева, экс-президента другой постсоветской республики — Киргизии. Он уже отбывает 11-летний срок, полученный 23 июня 2020 года за незаконное освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Атамбаев не раз тоже заявлял о политическом характере преследования со стороны действующих властей. Эксперты отметили схожесть ситуаций обоих экс-президентов, которые имели имидж «пророссийских политиков» и подчёркивали своё особое отношение с Москвой. Достаточно ли внимательно относится Москва к их нынешнему положению, оказывает ли поддержку своим «соратникам» — в материале NEWS.ru.

Слова на развес

Игоря Додона задержали в Кишинёве в день рождения президента страны Майи Санду. Более того, свой личный праздник президент отмечала в США. Эти обстоятельства дали основание соратникам Додона заявить о символизме задержания — это был, по их мнению, подарок Санду на юбилей.

С прошлого года Игорь Додон стал получать недвусмысленные сигналы о «целесообразности отъезда в какую-либо дружественную страну», отметил в беседе с NEWS.ru директор Социал-демократического института Молдавии, депутат парламента страны Богдан Цырдя.

Это делалось неоднократно на фоне откровенного прессинга. Вызывали в прокуратуру, которая пыталась его в декабре прошлого года обвинить в «коррупционной закупке электроэнергии». Но уголовное дело тогда не склеилось, поэтому 24 мая его обвинили по четырём уголовным статьям. Додон заявлял, что он не собирается покидать Молдавию. А 9 мая он возглавил шествие «Бессмертного полка», с георгиевской лентой на пиджаке — она, напоминаю, была запрещена властями Молдавии 20 апреля, в день рождения Гитлера. Додон подчёркивал, что намерен идти до конца, защищая своё имя и политические взгляды, — рассказал депутат молдавского парламента.

Фото: Дмитрий Терехов/Sputnik/РИА Новости Участники митинга в поддержку экс-президента Молдавии Игоря Додона у здания районного суда Кишинева

Через несколько дней после задержания экс-президента российские власти обозначили свою позицию. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва встревожена «тем, что опять подобная практика и преследования применяются в отношении тех, кто является сторонником развития дружественных, взаимовыгодных отношений с Российской Федерацией». А по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, дело грозит «превратиться в сведение счетов по политическим мотивам, главный из которых — принадлежность Додона к политическим силам Молдавии, которые выступают за развитие конструктивного, взаимоуважительного диалога с нашей страной».

Депутат парламента Цырдя уверен: эти заявления дали понять властям Молдавии, что Москва не исключает «политической и геополитической» направленности дела Додона.

Представитель Кремля и МИД говорили, что хоть и считают задержание Додона внутренним делом Молдавии, но будут следить за процессом и надеются, что все права экс-президента будут соблюдены. Но здесь читается намёк, что у них существуют сомнения, что в Молдавии существуют равенство перед законом, гарантии прав и свобод человека, что этот процесс не является политическим. Богдан Цырдя директор Социал-демократического института Молдавии

Собеседник NEWS.ru убеждён, что без московских заявлений учесть Додона могла быть иной. По данным депутата, власти хотели отправить его после задержания в следственный изолятор — так называемый 13-й пенитенциар в Кишинёве. Но возобладало понимание, что «скоро придётся заключать [с Россией] новые контракты по газу, электричеству». Нельзя недооценивать и поддержку общества, протесты сторонников Додона и высокий рейтинг Партии социалистов Республики Молдова, утверждает депутат.

Фото: Родион Прока/Sputnik/РИА Новости Экс-президент Молдавии Игорь Додон и сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии

Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев, напротив, полагает, что у Москвы нет резона поддерживать экс-президента Молдавии.

Игорь Додон стал элементом прозападного молдавского режима Влада Плахотнюка (олигарх и, по свидетельству экспертов, теневой правитель Молдавии до 2019 года, когда он бежал из страны. — NEWS.ru). Хотя прежде Додон вселял надежду как государственник, способный наладить отношения с Россией. Но уже президента Додона нельзя отделять от Плахотнюка, почему он и потерял доверие населения, после чего пришла Майя Санду, — рассказал общественный деятель NEWS.ru.

По мнению Тулянцева, Санду тоже «унаследовала от Плахотнюка людей и методы». Получается, что между Санду и Додоном произошли в какой-то мере «внутренние разборки», заключил общественный деятель.

Додон неоднократно говорил, что «Россия — самый надёжный и искренний друг Молдавии». Подобные заявления, как правило, сопровождали межгосударственные переговоры по газу, которые в итоге приходили к льготным ценам для Молдавии. Но в то же время, вспоминают оппоненты Додона, именно в годы его президентства фактически перестала собираться российско-молдавская межправительственная комиссия, а самолёту с её сопредседателем Дмитрием Рогозиным в июле 2017 года не разрешили посадку в Кишинёве. Ещё, например, президент Додон подписал закон, по которому памятники и мемориалы советским воинам были выведены из-под охраны государства.

Видимо, в Москве внимательно анализируют все высказывания и поступки «пророссийских президентов», после чего вырабатывают свой план действий. Согласно ему, пока за Додона заступаются только на словах.

«Я же русский, Алеша»

При президентстве Алмазбек Атамбаева (2011–2017) Киргизия стала полноправным членом Евразийского экономического союза, был создан Российско-Киргизский фонд развития, из центральноазиатской республики выставили американскую базу Ганси, оставив российскую. У Атамбаева было больше поводов, чем у других киргизских президентов, приобрести имидж «соратника Москвы». Однако его задержание в августе 2019 года, вылившееся в двухдневный вооружённый штурм особняка, не смог предотвратить даже внеплановый визит в Кремль на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. В Москву Атамбаев вылетел 24 июля с российского военного аэродрома уже в статусе обвиняемого на родине в уголовных преступлениях.

Фото: kremlin.ru Алмазбек Атамбаев

По окончании встречи Владимир Путин заявил журналистам, что Киргизия «нуждается в политической стабильности и все люди должны объединиться вокруг действующего президента и помогать ему в развитии государства». Действующим президентом КР тогда был Сооронбай Жээнбеков, а Атамбаев был через две недели задержан, а после осуждён на 11 лет по коррупционной статье УК. Виновным себя он не признал, процесс назвал заказным и политическим.

Дело Атамбаева никак не связано с российским политическим вектором Киргизии, оно имеет сугубо внутренний характер, в том числе и личностный фактор, отметил в беседе с NEWS.ru политолог из Бишкека Азамат Осмонов.

Атамбаеву новые власти предлагали улететь из страны, ему дали чуть ли не неделю на это. Он отказался. Засел в своей резиденции в селе Кой-Таш, лично отстреливался от штурмующего здание спецназа. У него репутация непредсказуемого и недоговороспособного человека. Если его отпустят из тюрьмы, чего прежде нельзя было исключать, он может пойти на площадь, собрать митинг и начнёт такое говорить, что взорвёт всю страну! Часто удивляли его нелогичные высказывания в бытность президентом. Например, его фраза, обращённая к Путину, вообще стала интернет-мемом в Киргизии: «Владимир Владимирович, посмотрите внимательно в мои глаза, я же Алёша, русский», — рассказал политолог.

Азамат Осмонов назвал показательным случай с нынешним президентом Садыром Жапаровым. Во времена президентства Атамбаева Жапаров и сам отбывал наказание в тюрьме. Когда трагически погиб его сын и умер отец, политика не отпустили на похороны, что было воспринято многими как нарушение норм человеческой морали. Жапаров считает, что это было сделано по личному указанию президента Атамбаева.

Фото: kremlin.ru Президент Киргизии Садыр Жапаров

Политолог Осмонов считает, что Москве заступаться за такого «нелогичного и противоречивого человека» нет резона, поскольку его нахождение в тюрьме никак не сказывается на российско-киргизских отношениях. Более того, на Атамбаева теперь и в Кремле стали смотреть как на человека, перешедшего определённые нравственные границы, предположил киргизский политолог.

Обвиняемые и осуждённые экс-президенты охотно и эмоционально размышляют о политической подоплёке своих проблем. Элемента политики в их преследовании не может не быть, поскольку они всё-таки государственные фигуры. Но чаще в их действиях гораздо больше других грехов, перекладывать за которые ответственность на Москву не получается.