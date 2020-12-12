Соратник Зеленского назвал COVID-19 выдуманной болезнью

https://static.news.ru/photo/749498b8-3dfd-11eb-a5c9-fa163e074e61_660.jpg Юрий Камельчук Фото: kamelchuk/facebook.com

Коронавирусная инфекция COVID-19 является выдуманной болезнью. В этом выразил уверенность соратник президента Украины Владимира Зеленского, депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Юрий Камельчук.

Выводы по вакцине, которым можно доверять, делаются не одним днём, не одним месяцев. Они проверяются не международными организациями, а временем. <...> Я сейчас абсолютно серьёзно заявляю, что не доверяю ни одной вакцине в мире. Особенно — против выдуманной болезни COVID-19, — заявил Камельчук в эфире украинского телеканала «Наш». Запись его интервью опубликована в YouTube.

Он отметил, что в мире выпускают вакцины, эффективность которых оценивается в 70%, 50% и даже в 30%. По словам Камельчука, это даже называют нормальным.

Депутат назвал болезнь выдуманной несмотря на то, что её перенёс и украинский лидер. Ещё в ноябре Зеленский сообщил о выздоровлении после заражения коронавирусной инфекцией нового типа.

Между тем, ситуация с заболеваемостью COVID-19 на Украине несколько улучшается. По данным на 14 декабря, за сутки в стране зафиксировано 6 877 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 925 321 человека, жертвами вируса стали 15 792 украинца.

Как ранее писал NEWS.ru, созданный международными организациями механизм COVAX, который занимается закупкой и распределением по странам вакцин от коронавируса, согласовал передачу Украине 8 млн доз вакцины от COVID-19. Ожидается, что первая партия препарата поступит в первом полугодии 2021 года.