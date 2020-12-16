Сообщение об отставке Пашиняна является дезинформацией

https://static.news.ru/photo/09ac0e9a-404c-11eb-8d7d-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян Фото: Пресс-служба правительства Армении/РИА Новости

Появившиеся ранее в СМИ сообщения о скорой отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна являются дезинформацией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы армянского правительства.

Ранее армянские СМИ распространили информации о намерении Пашиняна объявить об отставке в новогоднем обращении 31 декабря. При этом не приводились никакие подтверждения подобному утверждению, однако пояснялось, что на скорую перестановку во главе правительства указывают косвенные факторы — в частности, ускорение реформы Избирательного кодекса.

Слухи о том, что якобы в своём новогоднем обращении премьер-министр собирается объявить о своей отставке, не соответствуют действительности, более того, полностью являются дезинформацией. Призываем не поддаваться «новостям» некоторых СМИ, которые осуществляют информационный террор и спонсируются и направляются определёнными и конкретными силами, — говорится в сообщении.

Пашинян неоднократно опровергал слухи о своей отставке и заявлял, что не собирается оставлять пост без проведения выборов. Вместе с тем на прошлой неделе он заметил, что решать, кто занимает пост премьер-министра, должен народ.

Что касается граждан Армении, то они ждут, когда глава правительства освободит должность. Пашиняна критикуют за исход военного конфликта в Нагорном Карабахе. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян в ночь на 10 ноября приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня будут контролировать российские миротворцы.

Прекращение боевых действий спровоцировало в Армении массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Пашиняна. Так, накануне, 16 декабря, в Ереване началось очередное протестное шествие. В нём приняло участие несколько тысяч человек. Кроме того, требуют ухода Пашиняна и оппозиционные партии, которые призвали своих сторонников к забастовкам с 22 декабря.

Ранее NEWS.ru сообщал, что скончался отец премьер-министра Армении Вова Пашинян. Мужчина умер после продолжительной болезни на 81-м году жизни.